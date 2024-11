Notizie.com - Noto Miliardario denuncia la Ferrari per non avergli venduto l’auto richiesta, gli manda 1 milione di euro e muore!

Leggi tutto su Notizie.com

Cosa fareste se, pur avendo i soldi per realizzare un sogno, vi trovaste di fronte a un rifiuto secco e inaspettato? Questa è la doche tormentò per anni Preston Henn, facoltoso imprenditore americano e collezionista di automobili, quando decise di voler aggiungere alla sua impressionante collezione unamolto speciale: la LaAperta. Un’auto esclusiva, che porta con sé non solo un prezzo elevato ma anche una serie di restrizioni che rendono il possesso riservato a pochissimi. Henn non era nuovo nel mondo delle supercar, e soprattutto, non era un cliente sconosciuto alla. Tutt’altro: nel suo garage erano già custoditi altri modelli del Cavallino Rampante. Ma questo non bastò. Quando si trattò della LaAperta, una delle vetture più rare e ambite prodotte dalla casa di Maranello, il diniego fu secco e deciso.