Movieplayer.it - I migliori film di Claudio Bisio, da Mediterraneo a Si può fare

In occasione dell'arrivo al cinema di Una terapia di gruppo, andiamo a ripercorre la carriera dell'attore attraverso quelli che sono i suoida non perdere. Com'è che era quel tormentone nato con Zeling? ", che simpatico umorista!". Una sorta di mantra, che ha accompagnato il comico nonché attore nonché autore e regista, nel corso degli anni. Tanto da diventare uno dei volti più amati dal pubblico. Nato a Novi Ligure ma trasferitosi poi a Milano,è l'emblema del giggionismo teatrale. Animale da palcoscenico, con tanto di diploma presso il Piccolo di Milano, si è poi formato seguendo il gruppo del Teatro dell'Elfo, in compagnia di Paolo Rossi e Gabriele Salvatores. Lo stesso regista che sarà poi il primo punto di riferimento, facendolo esordire