Lanazione.it - Halloween nei borghi. Una notte da brivido tra streghe, zombie e tanto divertimento

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Lunigiana terra di mostri,e personaggi spaventosi. Ladidue paesi si sono trasformati inda paura e hanno attirato centinaia di persone. Sono stati il borgo di Tassonarla, nel Comune di Tresana e la grande frazione aullese di Albiano Magra. A Tassonarla è andato in scena ‘TassonHill - Atto II il risveglio’, organizzato dal Comitato Insieme per Tassonarla con il patrocinio del Comune di Tresana, la collaborazione delle associazioni Le mie Radici e Pro Loco. Dopo il successo della prima edizione, a grande richiesta l’evento si è ripetuto, i partecipanti si sono trovati immersi in un’atmosfera spaventosa, in un borgo interamente allestito a tema, con fondi e cantine aperte per accogliere i partecipanti alla festa.