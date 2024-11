Gaeta.it - Sequestro di aziende edilizie a Latina: operazione contro mafie locali scoperte dalla DDA

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter La polizia diha messo in atto un’importanteche ha portato alpreventivo di due società nel settore edilizio. Questa azione è stata autorizzataDirezione Distrettuale Antimafia di Roma e ha rivelato dinamiche preoccupanti legate a presunti capitali illeciti. Lecoinvolte, la “Professionals at work” e la “Edil Gallo”, potrebbero essere state utilizzate come facciate per nascondere attività riconducibili a personaggi già noti alle forze dell’ordine. Lenel mirino della polizia Le due società oggetto della misura cautelare sono attive nel campo delle costruzioni, fra i principali settori economici in crescita in Italia. Tuttavia, secondo le indagini, entrambi i nomi sono stati associati a pratiche di intestazione fittizia.