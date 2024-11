Nerdpool.it - Nuovo Anime di Gundam Seed Confermato: La Serie Ritorna

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il mondo ditornerà con unprogetto, come annunciato recentemente da Bandai Namco Filmworks. La, tra le più popolari della saga, verrà riproposta per celebrare il 45° anniversario del franchise e prepararsi al 50°. Dopo il successo di Mobile SuitFreedom, il film più acclamato e redditizio della, i produttori hannoche unprogetto è già in fase di sviluppo per riportarci nel mondo del Cosmic Era. E sebbene la trama e l’ambientazione siano ancora avvolte nel mistero, è chiaro che questopromette di essere sorprendente. Per chi avesse bisogno di un ripasso, laha debuttato nel 2002 comeTV e ha conquistato il pubblico con cinquanta episodi.