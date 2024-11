Oasport.it - MotoGP, Tardozzi contro l’ipotesi di correre a Valencia: “Le ruspe servono per le case, non per il circuito””

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Un’ipotesi che fa già discutere. Nella sera italiana di giovedì 31 ottobre il Presidente della Federazione Interazionale di Motociclismo Jorge Viegas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia per fornire gli ultimi aggiornamenti circa il GP di, ultimo atto del Motomondiale 2024 in programma dal 15 al 17 novembre ovviamente in bilico dopo la terrificante alluvione che ha causato quasi 200 morti e oltre 120.00 sfollati. Viegas infatti in una dichiarazione flash ha lasciato intendere di voler provare a non spostare la gara in luoghi alternativi, bensì di organizzare l’evento proprio nella venue originale, quindi alRiccardo Tomo: “Se non corriamo a, sarà peggio per la comunitàna e per la loro economia“, ha detto l’autorità, rivendicando la proposta di attivare una “catena di solidarietà umana” per aiutare la popolazione coinvolta.