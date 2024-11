università israeliane è una delle richieste dei collettivi pro Palestina di Sciences Po: è stata accolta per la prima volta a Strasburgo. La sede alsaz Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La sede di Strasburgo di Sciences Po sospende la partnership con l'università israeliana di Herzliya Leggi tutto su Ilfoglio.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: La fine di ogni collaborazione con leisraeliane è una delle richieste dei collettivi pro Palestina diPo: è stata accolta per la prima volta a. Laalsaz Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: LadidiPo sospende la partnership con l'università israeliana di Herzliya; Francia: le facoltà di Scienze Politiche epicentro della solidarietà con la Palestina; La protesta degli studenti; Il Rassemblement National al governo in Francia? Ecco come funzionerebbe la "cohabitation" a Bruxelles; Dall’America a Parigi, il gesto filo palestinese che richiama il linciaggio di Ramallah;Po sta cambiando; Approfondisci 🔍

La sede di Strasburgo di Sciences Po sospende la partnership con l'università israeliana di Herzliya

(ilfoglio.it)

“Posizioni profondamente guerrafondaie e prive di qualsiasi prospettiva umanistica” verso la “guerra in corso a Gaza”, è la denuncia . Per la prima volta l a richiesta dei collettivi pro palestina è ...

L’Istituto di Studi politici di Strasburgo sospende la collaborazione con l’università Reichman in Israele

(tpi.it)

L’Istituto di Studi Politici (IEP / Sciences Po) di Strasburgo ha sospeso la collaborazione con l’Università Reichman di Herzliya, a Tel Aviv, in Israele, rammaricandosi per le posizioni ...

Sede e uffici

(coe.int)

Progettato dagli studi di architetti Art & Build (Bruxelles) e Denu et Paradon (Strasburgo), è stato inaugurato nel marzo 2007. La struttura curvilinea in legno e vetro fonde tra loro estetica moderna ...

Strasburgo ospiterà l’Assises Européennes de la Transition Énergétique nel 2025

(esg360.it)

Dopo il successo dell’edizione a Dunkerque nel 2024, Strasburgo è la nuova sede delle Assises Européennes de la Transition Énergétique. Situata all’incrocio tra Francia, Germania e Svizzera, ...