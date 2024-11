Iran, risponderemo a Israele nel momento e nel modo giusti - L'Iran risponderà all'attacco israeliano del 26 ottobre "al momento giusto, nel modo giusto". Lo ha detto Kamal Kharrazi, consigliere della Guida suprema Iraniana Ali Khamenei, alla tv filo-Iraniana Al Mayadeen ripreso dalla Tass. Quotidiano.net - Iran, risponderemo a Israele nel momento e nel modo giusti Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- L'risponderà all'attacco israeliano del 26 ottobre "algiusto, nelgiusto". Lo ha detto Kamal Kharrazi, consigliere della Guida supremaiana Ali Khamenei, alla tv filo-iana Al Mayadeen ripreso dalla Tass.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nel momento e nel modo giusti; Nyt: "Khamenei ha ordinato di prepararsi ad attaccare" - IDF: non lasceremo che gli attacchi mortali di Hezbollah restino senza risposta;in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza;attacca «poco» l’, ma la guerra diretta è iniziata;e l'attacco all', le parole di Netanyahu: ultime news; Medio Oriente. Rappresaglia israeliana contro l'. Gli ayatollah: «Non»; Approfondisci 🔍

Iran, risponderemo a Israele nel momento e nel modo giusti

(tuttosport.com)

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - L'Iran risponderà all'attacco israeliano del 26 ottobre "al momento giusto, nel modo giusto". Lo ha detto Kamal Kharrazi, consigliere della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, ...

Iran: risponderemo a Israele in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza

(msn.com)

L’Iran ha avvertito che fornirà una risposta «brutale» all’attacco israeliano alle installazioni militari iraniane di sabato. Israele se ne «pentirà». Lo scrivono i media iraniani. «La recente azione ...

L'Iran: 'La nostra risposta a Israele sarà brutale'

(ansa.it)

L'Iran darà una risposta "brutale" all'attacco israeliano di sabato scorso contro la Repubblica islamica.

L'Iran prepara la risposta a Israele, ordine di Khamenei

(ansa.it)

L'Iran torna ad alzare i toni e promette una risposta "brutale" agli attacchi israeliani della scorsa settimana. (ANSA) ...