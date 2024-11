Game of Thrones potrebbe finalmente approdare al cinema, questo emerge dalle ultime notizie apparse in rete. Dopo il successo della serie tv originale, seguito poi dalla serie prequel House of the Dragon, il franchise ispirato ai romanzi di George R.R. Martin sembrerebbe ora puntare alle sale cinematografiche. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la Warner Bros starebbe segretamente sviluppando un film che possa dare ancor più lustro alle avventure dei protagonisti di Westeros. La fonte al momento ha aggiunto che il progetto Game of Thrones sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo, e che nessun regista o sceneggiatore sarebbe stato ingaggiato. Seguiranno pertanto nuovi aggiornamenti. Universalmovies.it - Game of Thrones | Warner Bros sta sviluppando un film Leggi tutto su Universalmovies.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Universalmovies.it: La famosa epopea televisivaofpotrebbe finalmente approdare al cinema, questo emerge dalle ultime notizie apparse in rete. Dopo il successo della serie tv originale, seguito poi dalla serie prequel House of the Dragon, il franchise ispirato ai romanzi di George R.R. Martin sembrerebbe ora puntare alle sale cinematografiche. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, lastarebbe segretamenteunche possa dare ancor più lustro alle avventure dei protagonisti di Westeros. La fonte al momento ha aggiunto che il progettoofsarebbe nelle primissime fasi di sviluppo, e che nessun regista o sceneggiatore sarebbe stato ingaggiato. Seguiranno pertanto nuovi aggiornamenti.

