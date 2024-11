Balatelle, nel quartiere di San Giovanni Galermo. La Procura Distrettuale ha emesso il provvedimento nei confronti di Francesco Castorina, catanese del 2002, accusato di tentato omicidio Cataniatoday.it - Ferito a fucilate in via Balatelle, arrestato un 22enne per tentato omicidio Leggi tutto su Cataniatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cataniatoday.it: C'è una persona fermata per il ferimento di un uomo di 53 anni avvenuto lo scorso 24 ottobre in via, nel quartiere di San Giovanni Galermo. La Procura Distrettuale ha emesso il provvedimento nei confronti di Francesco Castorina, catanese del 2002, accusato di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inBalatelle, arrestato un 22enne per tentato omicidio;inBalatelle a Catania: indagini vicine a una svolta per chiarire il movente; Gatto, l'Enpa contro l'omertà: "Chi sa qualcosa parli e denunci. Episodio inaccettabile". Il lungo elenco dei mici uccisi;durante un concerto nel Pavese,il chitarrista; Chitarrista della band Burial of Babylondurante un concerto a Bereguardo, identificato il …; Poliziottodai bracconieri.; Approfondisci 🔍

Ferito a fucilate in via Balatelle a Catania: indagini vicine a una svolta per chiarire il movente

(lasicilia.it)

Il tentato omicidio non sarebbe maturato nell’ambito della criminalità organizzata ma si tratterebbe di motivi personali. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Catania avrebbero ...

Fucilata in via Balatelle a Catania: fermato il sospettato

(lasicilia.it)

Il cerchio è chiuso. In meno di 24 ore gli investigatori della squadra mobile hanno individuato l’uomo che ha sparato un colpo di fucile, giovedì sera, in via Balatelle, ferendo un 53enne che era ...

Voleva salvare un cinghiale ferito. Attivista si oppose all’abbattimento. Prosciolta da tutte le accuse

(msn.com)

I fatti risalgono al dicembre del 2022: una mattina, un cinghialino fu trovato ferito a bordo strada in via dei Ghivizzani ... mentre l’animale fu finito a fucilate. "Dai fatti avvenuti il 2 dicembre ...

Fucilate durante il concerto, chitarrista ferito a una spalla. Catturato l'assalitore: trovate in casa sua armi da sparo e munizioni

(msn.com)

La polizia ha identificato e denunciato l'uomo accusato di aver esploso alcuni colpi di carabina contro il gruppo musicale Burial of Babylon, durante un concerto di musica rock metal svoltosi nel ...