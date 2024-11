Ilrestodelcarlino.it - Emilia Sostenibile: il premio: "Così investiamo sul futuro"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Un progetto relativo alla produzione di asfalto riciclabile, creato da Cea (Cooperativa edile appennino) di Calderara di Reno (Bologna), e un Centro di salute e formazione realizzato da Florim, azienda del modenese. Sono queste due le idee di sostenibilità, celebrate ieri mattina nell’aula magna di ConfindustriaCentro, per la prima edizione del, contest d’impresa che ha preso in analisi 55 progetti di sostenibilità aziendale. Ilè organizzato da Ucid Bologna insieme a ConfindustriaArea Centro, Confcooperative Terre d’e Bologna Business School, con il contributo scientifico di Next Economia. "Unche mette in luce l’impegno delle imprese verso una sostenibilità integrata, elemento cruciale per lo sviluppo del nostro", ha affermato Filippo Sassoli de’ Bianchi, presidente di Ucid Bologna.