Quotidiano.net - Concordato preventivo, niente proroga. Spunta nuova finestra con diversa scadenza

(Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 – A poche ore dalladei termini per l’adesione alfiscale, la partita potrebbe riaprirsi. Ma non sotto forma didei termini scaduti, ma come fissazione di una sorta di data di appelloper imprese e partite Iva che chiedevano più tempo per decidere se accettare la proposta del fisco o no. Una soluzione che, almeno all’apparenza, salverebbe capre e cavoli: non vi sarebbe unadel termine chiuso e, dunque, i conteggi degli incassi si farebbero su quella data, ma si aprirebbe una, con un proprio iter e un proprio gettito. Una soluzione che troverebbe il favore dei commercialisti che hanno chiesto a gran voce lae ora potrebbero essere soddisfatti dellaopportunità per i loro clienti.