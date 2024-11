Colonnese: «Inter, due imprescindibili! Napoli? Spendi per vincere» - Colonnese, doppio ex di Inter e Napoli, si è focalizzato sul dualismo in campionato tra queste due squadre. A detta sua, nei nerazzurri ci sono due imprescindibili. vincere – Inter e Napoli sembrano essere le due squadre candidate alla vittoria dello scudetto. Gli azzurri guidano la classifica con 25 punti all’attivo, nerazzurri subito dietro a meno quattro. A parlare di questo dualismo e del Napoli di Antonio Conte, Francesco Colonnese. Le parole dell’ex difensore a Radio Sportiva: «La carriera di Conte parla chiaro, non gioca mai per arrivare secondo. L’obiettivo anche a Napoli è vincere, scegliendolo e volendo tutti questi giocatori che ha voluto, la squadra è competitiva per vincere lo scudetto. Come l’Inter e anche la Juventus: se Spendi tanto vuol dire che vuoi vincere». Inter-news.it - Colonnese: «Inter, due imprescindibili! Napoli? Spendi per vincere» Leggi tutto su Inter-news.it (Inter-news.it - venerdì 1 novembre 2024), doppio ex di, si è focalizzato sul dualismo in campionato tra queste due squadre. A detta sua, nei nerazzurri ci sono duesembrano essere le due squadre candidate alla vittoria dello scudetto. Gli azzurri guidano la classifica con 25 punti all’attivo, nerazzurri subito dietro a meno quattro. A parlare di questo dualismo e deldi Antonio Conte, Francesco. Le parole dell’ex difensore a Radio Sportiva: «La carriera di Conte parla chiaro, non gioca mai per arrivare secondo. L’obiettivo anche a, scegliendolo e volendo tutti questi giocatori che ha voluto, la squadra è competitiva perlo scudetto. Come l’e anche la Juventus: setanto vuol dire che vuoi».

Asllani a rischio: l’Inter ha gli occhi su DUE vice-Calhanoglu

(passioneinter.com)

Hakan Calhanoglu è uno degli elementi imprescindibili dell’Inter di Inzaghi. Il suo ruolo è centrale per gli equilibri della squadra e questo lo rende quasi insostituibile. Tuttavia, l’obiettivo della ...

Asllani a rischio: l’Inter ha gli occhi su DUE vice-Calhanoglu

(informazione.it)

Hakan Calhanoglu è uno degli elementi imprescindibili dell’Inter di Inzaghi ... della dirigenza è quello di avere una rosa con due opzioni valide in ogni ruolo e questo potrebbe portare ...

Inter, Bastoni imprescindibile in difesa: i numeri

(sport.sky.it)

Con lui in campo per l’Inter ... nelle due fasi lo porta a dare tutto e per questo Inzaghi poi lo cambia. Dall'Inter alla Nazionale Bastoni però in questa difesa è sempre più ...

COLONNESE: “ORGANIZZARE PIÙ EVENTI COSÌ”

(lecronachelucane.it)

