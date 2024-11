Ilfattoquotidiano.it - Caso dossier, introvabile il presunto hacker del gruppo: “Non si sa dove sia, forse è latitante”. I pm hanno fatto ricorso per il suo arresto

(Di venerdì 1 novembre 2024) È irrintracciabile,” Gabriele Pegoraro, ingegnere vicentino indagato dalla Procura di Milano come uno dei membri della presunta associazione a delinquere dedita alaggio. Pegoraro, 48 anni, è azionista e “chief innovation officer” della Bitcorp, società che fornisce servizi di intercettazione anche alla Procura del capoluogo lombardo, e collaborava dall’esterno con la Equalize, srl con sede in via Pattari (dietro il Duomo) al centro, secondo gli inquirenti, della rete di spionaggio illegale. A quanto affermano all’agenzia LaPresse due fonti inquirenti, l’uomo è “da tempo, nessuno sasia”: per ottenere il suoe la custodia ai domiciliari il pm Francesco De Tommasi haal Tribunale del Riesame, dopo che il gip lo aveva negato per mancanza delle esigenze cautelari.