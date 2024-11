Ilrestodelcarlino.it - Anziani nel mirino. Scippata da due uomini mentre butta i rifiuti

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Derubata a Cesenava via la spazzatura. Un donna è stata sorpresa da due individuistavando due sacchetti di spazzatura in via Cavalcavia dopo aver terminato le pulizie in casa di un’amica. La donna con sé aveva una borsa viola scuro contenente documenti, chiavi e diverse centinaia di euro che doveva versare in banca. E’ stata affiancata da dueche le hanno sfilato la borsa e se la sono data a gambe facendo perdere le loro tracce. La denuncia ai carabinieri è stata immediata ma i ladri non sono stati individuati. Nella zona in cui è avvenuto il furto non c’erano video telecamere di sorveglianza. Oltre alle segnalazioni di furti, sono state denunciate attraverso i canali social, numerose truffe pervenute ultimamente ai recapiti telefonici di persone anziane.