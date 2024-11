Agatha: All Along, come funzionano i poteri di Billy (Di venerdì 1 novembre 2024) Agatha: All Along si è concluso con il botto questa settimana, ma sembra che la storia di Billy Maximoff sia appena iniziata. Lo stregone adolescente ha ora una forte consapevolezza dei suoi poteri e delle sue capacità, anche se alcuni dettagli erano facili da perdere sullo schermo. Attenzione ci sono spoiler in arrivo! Il personaggio interpretato da Joe Locke – prima conosciuto come “Teen”, poi come William Kaplan e infine come Bill Maximoff – è basato su un personaggio dei fumetti Marvel noto come Wiccan. Finora, nella sua breve permanenza sullo schermo, la versione di Wiccan del Marvel Cinematic Universe ha mostrato molti degli stessi poteri dell’originale. Ha ereditato l’affinità magica dalla madre, anche se lo studio della stregoneria gli permette di avere un rapporto più formale con i suoi poteri rispetto a lei. Nerdpool.it - Agatha: All Along, come funzionano i poteri di Billy Leggi tutto su Nerdpool.it (Di venerdì 1 novembre 2024): Allsi è concluso con il botto questa settimana, ma sembra che la storia diMaximoff sia appena iniziata. Lo stregone adolescente ha ora una forte consapevolezza dei suoie delle sue capacità, anche se alcuni dettagli erano facili da perdere sullo schermo. Attenzione ci sono spoiler in arrivo! Il personaggio interpretato da Joe Locke – prima conosciuto“Teen”, poiWilliam Kaplan e infineBill Maximoff – è basato su un personaggio dei fumetti Marvel notoWiccan. Finora, nella sua breve permanenza sullo schermo, la versione di Wiccan del Marvel Cinematic Universe ha mostrato molti degli stessidell’originale. Ha ereditato l’affinità magica dalla madre, anche se lo studio della stregoneria gli permette di avere un rapporto più formale con i suoirispetto a lei.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:All: il settimo episodio rivela la vera identità di Rio Vidal;All: recensione dei primi tre episodi; I 5 motivi per cui tutti dovremmo guardareAllAll– Recensione in anteprima dei primi 4 episodi;All, la recensione: la Strada (delle Streghe) che porta al futuro del MCU;All, la recensione della nuova serie Marvel; Approfondisci 🔍

Agatha All Along: quali sono i poteri del Ragazzo?

(msn.com)

Giunta al suo quinto episodio, Agatha All Along, la serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney Plus, ha finalmente svelato uno dei suoi segreti più intriganti: il Ragazzo è Billy ...

Agatha All Along: Perché nel finale non appare QUEL personaggio che tutti si aspettavano? (SPOILER)

(comingsoon.it)

Sono disponibili su Disney+ gli ultimi due episodi della serie che ha seguito la strega Agatha Harkness, interpretata nuovamente da Kathryn Hahn, dopo WandaVision: alcuni spettatori potrebbero rimaner ...

Agatha All Along: Teen si è rivelato, ecco la spiegazione dei suoi poteri

(cinefilos.it)

La portata dei poteri di Billy è sconosciuta, ma se il finale del quinto episodio di Agatha All Along è qualcosa su cui basarsi, potrebbe essere una strega più forte persino di Agatha.

Dopo il trionfo di Agatha All Along, si parla di una serie su Wiccan!

(serial.everyeye.it)

La nuova serie esplora le avventure di Billy Kaplan/Wiccan, con progetti collegati per altri personaggi chiave del MCU.