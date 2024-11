Quotidiano.net - Accordo Fiera Milano-MSeventy per un grande evento inclusivo ’Purple’: il nuovo segno dei tempi

Leggi tutto su Quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Un ponte tra fashion, musica e communities internazionali: tutto questo e molto altro sarà ’Purple - Sign of the Times’, nuovasbocciata dall’tra M.Seventy e, primo format B2C che svelerà lo story-telling della moda. L’obiettivo è rendere le giornate della Fashion Week milanese più inclusive con unaperto al pubblico che secondo le previsioni degli organizzatori dovrà raccogliere già al debutto 40mila presenze. Unavera e propria in cui brand dei segmenti più contemporanei e di tendenza incrociano la fan base di grandi dj, cantanti e band. Tutto avverrà spazi di(Rho) dal 26 al 28 settembre 2025. "Da tempo – racconta Massimiliano Bizzi, presidente di M.Seventy – rifletto su quanto la moda abbia bisogno di un formate questo è il momento perfetto per creare un appuntamento aperto anche ai non addetti ai lavori.