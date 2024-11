trenino “Il Puffetto” per l’inaugurazione del nuovo ponte di via Bragadine, dei due ponti rigenerati di via Pocasso e di via Talpe e la nuova pista ciclabile Tribano – Vanzo. L’evento sarà occasione anche per presentare il Padovaoggi.it - A Tribano la nuova pista ciclabile si inaugura con un giro in trenino Leggi tutto su Padovaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Padovaoggi.it: «Domenica 3 novembre 2024 tutta la cittadinanza è invitata al tour con il“Il Puffetto” per l’zione del nuovo ponte di via Bragadine, dei due ponti rigenerati di via Pocasso e di via Talpe e la– Vanzo. L’evento sarà occasione anche per presentare il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alaciclabile si inaugura con un giro in trenino;inaugura laciclabile e ponti: tour in trenino per celebrare la mobilità sostenibile;, le elezioni comunali: tutte le liste e i candidati consiglieri; Fleximan, gli investigatori convinti: non è uno solo. Ladell’emulazione;ciclabile da 600mila euro in via Gambarare; Daa Rio, Liam Bertazzo ce l'ha fatta. Ma quanta fatica il ciclismo su...; Approfondisci 🔍

Polo logistico di Tribano: martedì se ne torna a parlare in consiglio, intanto il sindaco apre a un tavolo tecnico

(padovaoggi.it)

La minoranza ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario dedicato esclusivamente a questo tema. Nella seduta di martedì però sarà solo uno dei punti all'ordine del giorno. Il com ...

Nuova cabinovia per Socrepes: a gennaio la gara per i lavori. Dopo le Olimpiadi tutte le altre opere, dal park interrato al tappeto mobile

(ilgazzettino.it)

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - A gennaio 2025 la gara per la concessione della nuova cabinovia di Cortina d'Ampezzo; nel corso del prossimo anno i lavori, per costruire l'impianto, che ...

"Pista d’atletica a novembre e palestra entro il 2025"

(ilrestodelcarlino.it)

Cesena diventerà il nuovo centro nazionale della Federazione Italia Triathlon, grazie a una sede e alla rinnovata pista di atletica presso l'Ippodromo, frutto di una collaborazione con l ...

Rignano, come sarà la nuova pista ciclopedonale

(nove.firenze.it)

Sabato 26 ottobre l'amministrazione comunale di Rignano ha effettuato un sopralluogo al cantiere della pista ciclopedonale i cui lavori sono iniziati il mese scorso. “La pista attraverserà tutta la ...