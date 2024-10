Ilrestodelcarlino.it - Volti amati nella stagione del Fabbri

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarà Silvio Orlando ad aprire martedì 26 novembre la nuovadel teatrodi Vignola. È stata infatti rinnovata la convenzione con Ert per la gestione della sala, in intesa con il Comune di Vignola e con il sostegno della Fondazione di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli. "Siamo felici di questa proroga, con la prospettiva di procedere poi a un accordo triennale", sottolinea Giuliano Barbolini, presidente di Ert: come si ricorderà, lo scorso anno la riapertura del ‘’ era stata in bilico quando erano venute a mancare alcune risorse importanti, e si era trovata un’intesa sul filo di lana. "Ora – prosegue il presidente – la possibilità di un accordo triennale permette di immaginare un calendario in linea con il progetto artistico che presenteremo al ministero in gennaio".