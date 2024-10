Spazionapoli.it - “Vi svelo il segreto di Conte. McTominay mi ha impressionato”: parla il grande ex

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Viildi Antoniomi ha”, ilex del Napoli dice la sua dopo l’inizio di stagione Il Napoli sta viaggiando a ritmi pazzeschi in campionato e anche gli ex giocatori sono rimasti impressionati dal lavoro fatto fin qui da Antonio. La squadra è in testa alla classifica, forse anche in maniera sorprendente rispetto a quelle che erano le previsioni in estate. La prima giornata di campionato contro il Verona, inoltre, non faceva presagire nulla di buono, fino a quando non si è sbloccato definitivamente il mercato. Un k.o. propedeutico quello in casa dell’Hellas, che ha dato il via ad una cavalcata fin qui pazzesca, con 25 punti ottenuti nelle successive 9 giornate, con 8 vittorie e un pareggio in casa della Juventus. Appena 2 i gol subiti poi, uno su rigore ed un altro da fuori area.