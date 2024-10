Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vittoria esterna per l’Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l’Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50? e al 67? minuto, e il gol al 79? di Lautaro Martinez. Partita indirizzata fin dal primo tempo, con l’Inter che vede annullarsi un gol di Darmian per fallo di mano e l’Empoli che al 30? rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Goglichidze. Con questa vittoria Inzaghi consolida il secondo posto e sale a quota 21 punti, rimanendo a -4 dal Napoli capolista. Fermo a 11 punti l’Empoli. L’Inter prende subito in mano il controllo del gioco, ma la prima occasione è dell’Empoli, con Solbakken che calcia addosso a Sommer da buona posizione. La risposta nerazzurra arriva con il colpo di testa di Bastoni, deviato da Ismajli, su cui Vasquez è strepitoso. .com - Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vittoria esterna per l’che, nella decima giornata diA, batte l’3-0. A decidere la partita ladi, a segno al 50? e al 67? minuto, e il gol al 79? diMartinez. Partita indirizzata fin dal primo tempo, con l’che vede annullarsi un gol di Darmian per fallo di mano e l’che al 30? rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Goglichidze. Con questa vittoria Inzaghi consolida il secondo posto e sale a quota 21 punti, rimanendo a -4 dal Napoli capolista. Fermo a 11 punti l’. L’prende subito in mano il controllo del gioco, ma la prima occasione è dell’, con Solbakken che calcia addosso a Sommer da buona posizione. La risposta nerazzurra arriva con il colpo di testa di Bastoni, deviato da Ismajli, su cui Vasquez è strepitoso.

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Empoli-Inter 0-3 diretta Serie A: doppio Frattesi e Lautaro, Inzaghi a -4 dal Napoli LIVE

Toscani in dieci dal 31' (rosso a Goglichidze), nella ripresa i nerazzurri dilagano e riaccorciano sulla capolista: aggiornamenti in tempo reale ...

Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro

(Adnkronos) - Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di ...

