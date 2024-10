Rinviata per l’alluvione anche Valencia-Real Madrid: il calcio spagnolo si ferma davanti alla tragedia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutte le competizioni attorno alla regione Valenciana colpita dal DANA sono state sospese ad oltranza. Nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre la RFEF, la Federcalcio spagnola, ha diramato un nuovo comunicato aggiornando le gare, inserendo anche quella di Liga tra Valencia e Real, in programma sabato sera. Su tutti gli altri campi, si osserverà un minuto di silenzio per le vittime. Fanpage.it - Rinviata per l’alluvione anche Valencia-Real Madrid: il calcio spagnolo si ferma davanti alla tragedia Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutte le competizioni attornoregionena colpita dal DANA sono state sospese ad oltranza. Nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre la RFEF, la Federspagnola, ha diramato un nuovo comunicato aggiornando le gare, inserendoquella di Liga tra, in programma sabato sera. Su tutti gli altri campi, si osserverà un minuto di silenzio per le vittime.

Rinviata la data di accensione dei riscaldamenti a Roma 2024/2025, Gualtieri firma l’ordinanza

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza che rinvia l’accensione dei termosifoni e delle caldaie al prossimo 15 novembre. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi fi ...

Ciclismo, rinviata la data di presentazione del Giro d’Italia 2025

Arriva una notizia molto importante dal mondo del ciclismo. La presentazione del Giro d’Italia 2025, inizialmente pianificata per il 12 novembre, è stata ...

Gerard Depardieu, rinviato il processo per violenza sessuale: l'attore assente per «motivi di salute»

È stato rinviato al 24 e 25 marzo il processo a Gerard Depardieu ... penale di Parigi dove oggi Depardieu non si è presentato per «motivi di salute». L'avvocato dell'attore Jérémie Assous ha chiesto ...

Alluvione in Spagna, partite rinviate e messaggi di solidarietà dei club. Il Valencia lancia l’appello: “A disposizione”

Nel prossimo turno di campionato verrà osservato un minuto di silenzio prima di ogni gara per ricordare le vittime ...