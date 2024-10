Pallanuoto A1 femminile, Cosma Vela Ancona sabato a Cosenza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancona – Terza di campionato nella serie A1 femminile di Pallanuoto e prima trasferta per la Cosma Vela Ancona, che sabato pomeriggio alle 14 scenderà in acqua alla Comunale di Cosenza contro la formazione locale. Le doriche di coach Milko Pace vengono da due sconfitte, quella maturata contro le Anconatoday.it - Pallanuoto A1 femminile, Cosma Vela Ancona sabato a Cosenza Leggi tutto 📰 Anconatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)– Terza di campionato nella serie A1die prima trasferta per la, chepomeriggio alle 14 scenderà in acqua alla Comunale dicontro la formazione locale. Le doriche di coach Milko Pace vengono da due sconfitte, quella maturata contro le

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A1Vela Ancona sabato a Cosenza;A1: laVela Ancona si arrende di misura alla Lazio;Vela, oggi al Passetto l’avversario sarà Lazio Nuoto;A1Vela Ancona sabato al Passetto con le campionesse dell’Orizzonte Catania; A1 F –Vela Ancona in acqua sabato contro la Lazio;A1Vela Ancona in acqua sabato contro la Lazio; Approfondisci 🔍

Pallanuoto A1 femminile, Cosma Vela Ancona in acqua sabato contro la Lazio

(anconatoday.it)

«La squadra sta abbastanza bene, abbiamo lavorato in modo molto positivo in questi giorni – spiega coach Milko Pace – e se non ci saranno novità dell’ultimo momento dovremmo essere per la prima volta ...

Pallanuoto A1 femminile, la Cosma Vela in Coppa a Catania

(anconatoday.it)

ANCONA - Il countdown è finito, sabato e domenica la Cosma Vela Ancona fa il suo esordio nella ... sulla preparazione a una settimana dal via del campionato femminile di pallanuoto di serie A1 che ...

Cosma Vela, oggi al Passetto l’avversario sarà Lazio Nuoto

(msn.com)

La Cosma Vela Ancona affronta la Lazio nel secondo turno di serie A1 di pallanuoto femminile. Neopromosse, entrambe cercano i primi punti. Coach Pace ottimista per la sfida.

Pallanuoto femminile, pareggio tra Padova e Trieste nel posticipo di Serie A1

(oasport.it)

La Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest'oggi un incontro della seconda giornata della stagione regolare, rinviato per ...