Non è Paola Iezzi che è diventata improvvisamente brava, eravate voi ad avere un pregiudizio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Paola Iezzi è una cantautrice, musicista, produttrice e dj, ma è – soprattutto – una donna e artista orgogliosamente pop. Che fosse preparata, competente, professionale è sempre stato chiaro a chiunque non avesse un pregiudizio, mentre tutti gli altri se ne sono accorti solo adesso, con la sua partecipazione a X Factor. Donnapop.it - Non è Paola Iezzi che è diventata improvvisamente brava, eravate voi ad avere un pregiudizio Leggi tutto 📰 Donnapop.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è una cantautrice, musicista, produttrice e dj, ma è – soprattutto – una donna e artista orgogliosamente pop. Che fosse preparata, competente, professionale è sempre stato chiaro a chiunque non avesse un, mentre tutti gli altri se ne sono accorti solo adesso, con la sua partecipazione a X Factor.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: X Factor 2024troppo saccente, quando la competenza per il web diventa un "problema";, dalla popolarità con la sorella Chiara a X Factor: “eravamo alla ricerca del successo, amavamo la musica”;e Chiara a Domenica In, la battuta di Mara Venier: «Ma come sei sexy... l'occhio cade sempre lì»;a X Factor: l'appello sulla musica a scuola;& Chiara): età, carriera, figli, vita privata; X Factor 2024, parlano i giudici: «Basta fuoco e arena. Quest'anno vogliamo divertirci»; Approfondisci 🔍

Paola e Chiara: «Separarci è stato necessario. L'addio agli 883? A Max Pezzali lo abbiamo detto con un fax, lui non ha mai risposto»

(msn.com)

Insomma sono davvero soddisfatta» Paola Iezzi invece la musica non l'ha mai lasciata ... Sisters così come è stato con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, non potrebbe diventare una serie tv?

Paola Iezzi, del duo 'Paola e Chiara', e la vita senza figli: ''Ecco perché ho scelto di non averli''

(gossip.it)

Paola Iezzi, del duo 'Paola e Chiara', e la vita senza figli: ''Ecco perché ho scelto di non averli''. Lo spiega in un'intervista ...

Paola Iezzi rivela: “Fu mia sorella Chiara a decidere la separazione”/ “Io ho soltanto subito e ora…”

(ilsussidiario.net)

Perchè Paola Iezzi e Chiara Iezzi si erano separate? Paola non dimentica i momenti difficili vissuti e rivendica un fatto: "Mi sono sempre data da fare..." ...

Paola Iezzi confessa: “Perché ho scelto di non avere figli”

(msn.com)

L'amore, la libertà e la scelta di non avere figli: Paola Iezzi, del duo Paola & Chiara, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita.