Locri, operaio muore cadendo nel vano ascensore: la Procura apre un'inchiesta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni, Fabrizio Nicolò, è morto in un incidente sul lavoro a, in provincia di Reggio Calabria. Era impegnato nella riparazione di unin un condominio quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato per circa dieci metri nel. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre. Il tecnico manutentore è stato trasportato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo il suo arrivo a causa delle gravi lesioni riportate in seguito alla caduta. Nicolò viveva con mogli e figli a Mosorrofa, zona collinare di Reggio Calabria. Centinaia i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Il cinquantenne era attivamente impegnato nel sociale come membro dell’Azione Cattolica. Ladiha apertoper accertare eventuali responsabilità.