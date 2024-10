Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Stefano Tognetti. Cori, bandiere e fumogeni: "Non ti dimenticheremo"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutti in curva per salutare, il tifoso della Maceratese di 59 anni morto lunedì di fronte all’Helvia Recina dove gli è stato fatale un malore. Prima del funerale, la bara è stata portata di fronte alla Curva Just dove ogni domenicaincitava la Maceratese. All’appuntamento erano presenti delegazioni di tifosi di Bastia, Castelfidardo, Mestre, Massa, San Severino che hanno abbracciato commossi la compagna Fabiola; quelli di Siena e Castelguelfo hanno inviato. Sugli spalti c’erano tante persone di ogni età a testimonianza di una passione capace di rapirti così come era successo anni fa con. "Ci sentivamo spesso – ricorda Mauro Marini – e parlavamo della Rata. Nel 1977 assieme a lui e ad altri abbiamo fondato i Boys. Perprima di tutto c’era la Maceratese, lui era sempre lì nella vittoria e nella sconfitta".