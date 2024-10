La stazione Ferroviaria del Capoluogo prende forma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Entro la fine del mese di novembre è previsto l’avvio delle attività sul secondo fronte della stazione di Frosinone che coinvolgeranno il corpo della discenderia di collegamento con il sottopasso.In concomitanza delle operazioni previste, le modalità di accesso nelle aree interessate subiranno Frosinonetoday.it - La stazione Ferroviaria del Capoluogo prende forma Leggi tutto 📰 Frosinonetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Entro la fine del mese di novembre è previsto l’avvio delle attività sul secondo fronte delladi Frosinone che coinvolgeranno il corpo della discenderia di collegamento con il sottopasso.In concomitanza delle operazioni previste, le modalità di accesso nelle aree interessate subiranno

Benevento, polfer e biglietteria chiudono in serata: stazione insicura

Ma una stazione ferroviaria di un capoluogo di Provincia, destinata a diventare proprio secondo le previsioni di Trenitalia e Rfi, uno snodo centrale dell'Alta Velocità entro il prossimo anno ...

Avellino, parco della Stazione: approvato il progetto

La realizzazione del progetto del Parco della stazione diventa esecutiva. I manufatti storici e le aree a verde dell'infrastruttura ferroviaria del capoluogo avranno nuova vita, grazie alla ...

Palermo, aperta la fermata Libertà dell’Anello ferroviario

«L’apertura della fermata Libertà dell’anello ferroviario è un nuovo passo in avanti che porterà Palermo ad acquisire una concreta possibilità di ricorrere a una mobilità intermodale che possa favorir ...

Stazione ferroviaria senza ascensori, appello dell'ex presidente di Italia Nostra Elvezio Serena: «Via le barriere e più bus per Fermo»

PORTO SAN GIORGIO Via le barriere architettoniche alla stazione ferroviaria e collegamenti migliori con il ... Serena auspica che «il capoluogo sia meglio collegato in coincidenza con la ferrovia e ...