La grande novità dell'iPhone 17 si chiama Air (o Slim) e prenderà il posto del Plus nella gamma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il prossimo iPhone 17 dovrebbe sancire l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo degli smartphone Apple. Quella mini-rivoluzione che un tempo avveniva ogni 2-3 anni – chi si ricorda i modelli S sa di cosa stiamo parlando – oggi avviene ogni 5 anni e l’iPhone 16 dovrebbe essere il capitolo finale di aggiornamento tecnico ed estetico del ciclo avviato nel 2020. Se finora, dunque, le novità non ci erano sembrate enormi, nel 2025 dovrebbe esserci quel salto generazionale che aspettiamo da tempo, sia in termini di design che a livello di funzionalità offerte. La più grande novità sembra essere l’arrivo del nuovo iPhone 17 Air (o Slim, il nome non è ancora certo) che dovrebbe rappresentare una via di mezzo tra il modello base e le versioni Pro sia in termini di costo che di dimensioni. Gqitalia.it - La grande novità dell'iPhone 17 si chiama Air (o Slim) e prenderà il posto del Plus nella gamma Leggi tutto 📰 Gqitalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il prossimo17 dovrebbe sancire l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo degli smartphone Apple. Quella mini-rivoluzione che un tempo avveniva ogni 2-3 anni – chi si ricorda i moi S sa di cosa stiamo parlando – oggi avviene ogni 5 anni e l’16 dovrebbe essere il capitolo finale di aggiornamento tecnico ed estetico del ciclo avviato nel 2020. Se finora, dunque, lenon ci erano sembrate enormi, nel 2025 dovrebbe esserci quel salto generazionale che aspettiamo da tempo, sia in termini di design che a livello di funzionalità offerte. La piùsembra essere l’arrivo del nuovo17 Air (o, il nome non è ancora certo) che dovrebbe rappresentare una via di mezzo tra il moo base e le versioni Pro sia in termini di costo che di dimensioni.

