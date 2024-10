Il Comando provinciale dell'Arma presenta il calendario dei carabinieri 2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella mattinata di giovedì il Comandante provinciale dei carabinieri di Rimini, colonnello Ruggero Gerardo Rugge ha illustrato agli organi di stampa locali il calendario Storico dell'Arma dei carabinieri edizione 2025 analogamente a quanto fatto dal Comandante Generale, generale di corpo Riminitoday.it - Il Comando provinciale dell'Arma presenta il calendario dei carabinieri 2025 Leggi tutto 📰 Riminitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella mattinata di giovedì il Comandantedeidi Rimini, colonnello Ruggero Gerardo Rugge ha illustrato agli organi di stampa locali ilStoricodeiedizioneanalogamente a quanto fatto dal Comandante Generale, generale di corpo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildell'il calendario dei carabinieri 2025; ILDELL’ALLA STAMPA I NUOVI COMANDANTI; Il neo prefetto in visita aldell'; ComandanteAncona, prossimità ai cittadini; Ilfesteggia il 210° annuale della fondazione dell'dei Carabinieri; Il nuovo comandantedei carabinieri si: dalle baby gang alle truffe, è allerta massima | VIDEO; Approfondisci 🔍

Nuovo prefetto Caserta fa visita all'Arma, "Grazie per impegno"

(ansa.it)

Il prefetto di Caserta Lucia Volpe, insediatasi il 3 ottobre scorso, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri. (ANSA) ...

I reparti speciali dei carabinieri allo stand Arma a Lucca Comics & Games

(lagazzettadilucca.it)

Per tutta la durata dell’evento “Lucca Comics & Games” in Cortile degli Svizzeri, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, l’Arma ha allestito uno stand espositivo-promozionale dove ogni gio ...

Cosenza, il Prefetto rassicura: “Insieme all’Arma lotta senza quartiere alla criminalità”

(quicosenza.it)

Il Prefetto Rosa Maria Padovano ha visitato la caserma di Cosenza e incontrato il Colonnello Andrea Mommo: "fondamentale il lavoro dei carabinieri" ...

Benevento: Presentazione calendario storico dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando Provinciale

(irpinianews.it)

Le SS.LL. sono invitate alla conferenza stampa che si terrà giovedì 31 ottobre p.v., alle ore 12.00, in Benevento, presso la Sala riunione del Comando Provinciale Carabinieri, in via Meomartini, dove ...