Halloween una vip italiana a Londra travestita da cugino Itt | è irriconoscibile

Una vip italiana è volata a Londra per festeggiare un Halloween 'da paura'. Per l'occasione si è trasformata nell'iconico cugino Itt della Famiglia Addams: una distesa di finti capelli biondi fino ai piedi la rende irriconoscibile. Così come nella serie degli Anni 60, anche la celebrity indossa un paio di occhiali scuri e una bombetta. Se sul piccolo schermo Itt proferisce solo suoni incomprensibili, a Londra ha la voce di Alessia Marcuzzi. Sì, perché dietro quella massa di capelli arruffati c'è la conduttrice romana, che è atterrata a Londra con le sue amiche – tra queste l'attrice Michela Quattrociocche – per una notte all'insegna di 'dolcetto o scherzetto?'.

Dario Argento: “Halloween l’ho portato io in Italia. Ho conosciuto molte streghe, agiscono in silenzio e fanno paura”

Dario Argento, padre dell'horror italiano, non poteva essere anche colui che ha portato Halloween nel nostro Paese ...

Halloween, 10 coppie vip travestite da coppie famose

Che siano consanguinei, amici o legati da una relazione sentimentale, le coppie di star adorano travestirsi da altre coppie di celeb (soprattutto) ad Halloween ...

Dario Argento: L’eroe dell’Horror Italiano che Ha Portato Halloween in Italia e Racconta di Streghe

Dario Argento racconta come ha portato Halloween in Italia, condividendo aneddoti sulla sua carriera nel cinema horror e la sua passione per il folklore e le streghe.

Halloween: da Gregorio III a Jack o'Lantern, storia e significato della festa

Con il passare del tempo, Halloween è diventata una festa sempre più praticata in Italia, spesso in mezzo a tanti pregiudizi e poca conoscenza. Eppure in questo periodo dell’anno esistono nel Belpaese ...