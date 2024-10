Genoa, Gilardino: "Tanti episodi arbitrali decisivi, sono positivo. Balotelli? Vediamo per la prossima" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Genoa si è arreso alla Fiorentina che è passata a Marassi grazie al gol di Gosens. Della gara ha parlato il tecnico dei liguri, Alberto Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilsi è arreso alla Fiorentina che è passata a Marassi grazie al gol di Gosens. Della gara ha parlato il tecnico dei liguri, Alberto

Genoa, Gilardino: "Tanti episodi arbitrali decisivi, sono positivo. Balotelli? Vediamo per la prossima"

(calciomercato.com)

Il Genoa si è arreso alla Fiorentina che è passata a Marassi grazie al gol di Gosens. Della gara ha parlato il tecnico dei liguri, Alberto Gilardino, queste le.

Genoa-Fiorentina 0-1 pagelle: il gol di Gosens vale il sorpasso sulla Juventus. Super De Gea, Gilardino affondato

(sport.virgilio.it)

Il gol di Robin Gosens e le parate di David De Gea regalano una vittoria importantissima alla Fiorentina di Raffaele Palladino (la sesta di fila tra campionato e coppe), che supera di misura il Genoa ...

Gilardino non ci sta: “Gol viziato da un fallo. Balotelli? Va tutelato”

(tuttosport.com)

Il tecnico dei grifoni è intervenuto al termine della sfida interna contro la Fiorentina, che ha visto gli ospiti imporsi grazie alla rete di Gosens ...

Genoa-Fiorentina risultato 0-1: Gosens lancia i viola al terzo posto, crisi Gilardino

(corriere.it)

Il finale è sofferenza. Perché il Genoa, con 9 assenti e Balotelli in tribuna, spinge come una furia. Gilardino ha vinto una volta sola e mai a Marassi e magari adesso rischia la panchina, ma i veri ...