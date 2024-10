Iltempo.it - Food, la scarpetta? E' il secondo gesto più comune ma anche evitato e ora diventa gourmet

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Riscoprire il gusto autentico fino all'ultimo boccone: laè untutto italiano che racconta convivialità e amore per la buona cucina. Un rito antico che incarna la cultura culinaria del Belpaese in tutto il mondo e che testimonia la capacità di godersi il piacere del gusto fino alla fine. L'amore degli italiani per laè confermato dai dati dell'indagine condotta da YouGov e commissionata da Barilla: il 68% degli italiani ama gustare ogni boccone senza lasciare nulla nel piatto. Il desiderio di godersi l'esperienza fino all'ultimo boccone è così importante che laè ilpiùquando si cena in ambienti informali per il 57% degli intervistati.