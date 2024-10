Docenti in anno di prova: modello Ufficiale indire bilancio iniziale delle competenze 2024/25 (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'USR Campania informa che indire, in attesa della circolare ministeriale e dell’apertura dell’ambiente on line per i Docenti neoassunti 2024/25, ha trasmesso il modello di bilancio. Vengono riconfermati gli standard/indicatori dello scorso anno; aggiornata la grafica. L'articolo Docenti in anno di prova: modello Ufficiale indire bilancio iniziale delle competenze 2024/25 . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'USR Campania informa che, in attesa della circolare ministeriale e dell’apertura dell’ambiente on line per ineoassunti/25, ha trasmesso ildi. Vengono riconfermati gli standard/indicatori dello scorso; aggiornata la grafica. L'articoloindi/25 .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Neoassunti a.s. 2023-24, aperto l’ambiente tutor;dineoassunti: norme di riferimento erelazione del Dirigente scolastico;neoassunti 2023/2024, ecco alcuni modelli per le attività peer to peer; Formazione regionale “Il tutor died educatori in percorso di formazione e periodo di. Gli strumenti di osservazione nel peer to peer. 2° livello”. Monitoraggio regionale e attestazione delle attività svolte; Neoassunti 2023-24:di patto per lo sviluppo professionale che docente e dirigente scolastico sottoscrivono;di2023-24: Patto Formativo; Approfondisci 🔍

