Unlimitednews.it - Anci Sicilia lancia rete dei musei comunali, Alvano “Già 177 adesioni”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Con questo convegno presentiamo formalmente ladei. Si tratta di un progetto di lungo respiro e l’obiettivo è di una crescita costante. Non rappresenta un singolo momento ma può essere definito come un arcipelago di progetti: da unadisiamo nelle condizioni di promuovere le singole realtà territoriali”. Così il segretario generale dell’, Mario Emanuele, in occasione del convegno “A cielo aperto.paesaggio museale”, organizzato a Palazzo dei Normanni, a Palermo, presentando ladeidell’Isola promosso dall’e a cui hanno già aderito 85 comuni e 177, ma “i numeri sono destinati a crescere – ha assicurato-.