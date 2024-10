Addio a Gino Corrado, scopritore di talenti che sfiorò la B nel Sannio con Spatola (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calcio piange la scomparsa di Gino Corrado, venuto a mancare oggi all’età di 86 anni. Un uomo di altri tempi, un signore prestato al pallone che ha saputo scoprire e lanciare una serie infinita di talenti approdati anche in Nazionale, tra i quali spiccano senza dubbio i nomi di Nando De Napoli, Fabio Pecchia e Fabio Quagliarella. Per molto tempo, da irpino, è stato profeta in patria curando il settore giovanile biancoverde dove ha ottenuto risultati lusinghieri. Anteprima24.it - Addio a Gino Corrado, scopritore di talenti che sfiorò la B nel Sannio con Spatola Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calcio piange la scomparsa di, venuto a mancare oggi all’età di 86 anni. Un uomo di altri tempi, un signore prestato al pallone che ha saputo scoprire e lanciare una serie infinita diapprodati anche in Nazionale, tra i quali spiccano senza dubbio i nomi di Nando De Napoli, Fabio Pecchia e Fabio Quagliarella. Per molto tempo, da irpino, è stato profeta in patria curando il settore giovanile biancoverde dove ha ottenuto risultati lusinghieri.

