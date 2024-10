Terni, la rotonda dell'obelisco allestita per Halloween: “Catturare l’attenzione dei piccoli per rimarcare l’importanza del monumento” FOTO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una curiosa iniziativa che ha catturato l’attenzione di grandi e, soprattutto, piccini. Nelle scorse ore presso il monumento Lancia di luce’ è comparso un allestimento interamente dedicato alla festività di Halloween. Ci hanno pensato dalla carrozzeria Flash a curare ogni minino dettaglio, come Ternitoday.it - Terni, la rotonda dell'obelisco allestita per Halloween: “Catturare l’attenzione dei piccoli per rimarcare l’importanza del monumento” FOTO Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una curiosa iniziativa che ha catturatodi grandi e, soprattutto, piccini. Nelle scorse ore presso ilLancia di luce’ è comparso un allestimento interamente dedicato alla festività di. Ci hanno pensato dalla carrozzeria Flash a curare ogni minino dettaglio, come

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Terni, la rotonda dell'obelisco allestita per Halloween: “Catturare l’attenzione dei piccoli per rimarcare l’importanza del monumento” FOTO; Halloween rotatoria; Leggi >>>

Terni, il Thyrus alto cinque metri sarà inaugurato sabato 15 giugno nella rotonda Filipponi

(msn.com)

Infatti abbiamo coinvolto tutte le associazioni sportive che riportano il simbolo del drago nel loro stemma poi, non avendo Terni un suo corteo storico, abbiamo chiamato le antiche municipalità ...

Camera ardente allestita per Guglielmo Epifani a Roma

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

agenzie immobiliari a Terni

(immobiliare.it)

L'Immobiliare De Angelis nasce nel 2003, grazie ad Angelo De Angelis, agente immobiliare accreditato in Terni sin dal 1994. Associati Fiap da anni, operiamo nel territorio ternano tramite le nostre ...

Obelisco Lateranense

(wikiwand.com)

Video Terni rotonda Video Terni rotonda

L'Obelisco Lateranense è uno dei tredici obelischi antichi di Roma ed è situato in piazza San Giovanni in Laterano. Con la sua altezza di 32,18 m (con il basamento e la croce raggiunge i 45,70 m) è ...