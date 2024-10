Rose Villain annuncia un concerto evento al Forum di Milano nel 2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante la data conclusiva del suo tour nei club, Rose Villain annuncia un nuovo appuntamento per il 2025 nella sua Milano Si è concluso ieri sera in grande stile al Fabrique di Milano il Radio Sakura Winter Tour 2024 di Rose Villain, che questo ottobre ha visto una delle artiste più internazionali del panorama italiano portare la sua musica sui palchi dei grandi club delle principali città della Penisola. Per l’occasione, un annuncio speciale durante lo show: il prossimo anno Rose Villain sarà protagonista di un nuovo imperdibile appuntamento live nella sua città, il 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano. I biglietti per la nuova data saranno in vendita dalle ore 10.00 di domani, giovedì 31 ottobre, su Ticketone.it e nei punti vendita e di prevendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it. .com - Rose Villain annuncia un concerto evento al Forum di Milano nel 2025 Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante la data conclusiva del suo tour nei club,un nuovo appuntamento per ilnella suaSi è concluso ieri sera in grande stile al Fabrique diil Radio Sakura Winter Tour 2024 di, che questo ottobre ha visto una delle artiste più internazionali del panorama italiano portare la sua musica sui palchi dei grandi club delle principali città della Penisola. Per l’occasione, un annuncio speciale durante lo show: il prossimo annosarà protagonista di un nuovo imperdibile appuntamento live nella sua città, il 23 settembreall’Unipoldi. I biglietti per la nuova data saranno in vendita dalle ore 10.00 di domani, giovedì 31 ottobre, su Ticketone.it e nei punti vendita e di prevendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it.

Rose Villain si esibirà in concerto all’Unipol Forum di Milano nel 2025: l’annuncio a sorpresa fa felici i fan

Rose Villain ha annunciato che nel 2025 si esibirà in concerto all'Unipol Forum di Assago a Milano: scaletta e biglietti.

Concerto 29 ottobre 2024, Rose Villain a Milano: la scaletta delle canzoni

Scaletta e ordine delle canzoni del concerto di Rose Villain al Fabrique di Milano, 28 ottobre 2024: orario, come arrivare ...

ROSE VILLAIN: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Rose Villain in concerto in al Fabrique di Milano, prosegue il Radio Sakura Winter Tour, guarda le foto e la setlist del concerto live.

La banda di Rose Villain suona (anche) il rock

E non è niente male, come ha dimostrato ieri sera al Fabrique per l’ultima data del tour di ‘Radio Sakura’. E se portasse questo suono anche in studio?