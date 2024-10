Pugilato, Daniele Scardina a Le Iene: “Sogno di tornare a camminare” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Sogno di stare bene con la mia famiglia, di stare di nuovo in piedi e tornare a camminare. Ho anche avuto paura di morire, ma ora Sogno a occhi aperti. Mia madre è una angelo, nei momenti più difficili ha sempre tirato fuori la parte migliore di me”. Così Daniele Scardina, che si è raccontato a le Iene. “Non ricordo nulla”, ha detto l’ex pugile 32enne in riferimento all’emorragia cerebrale che lo ha colpito durante un allenamento sul ring nel 2023: da lì il coma, l’operazione al cervello e il ritorno a casa dopo dieci mesi. “È arrivato a pesare 63 chili e aveva due tubi in gola. Ho avuto paura di perderlo e di non vederlo più”, ha spiegato il fratello Giovanni. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “di stare bene con la mia famiglia, di stare di nuovo in piedi e. Ho anche avuto paura di morire, ma oraa occhi aperti. Mia madre è una angelo, nei momenti più difficili ha sempre tirato fuori la parte migliore di me”. Così, che si è raccontato a le. “Non ricordo nulla”, ha detto l’ex pugile 32enne in riferimento all’emorragia cerebrale che lo ha colpito durante un allenamento sul ring nel 2023: da lì il coma, l’operazione al cervello e il ritorno a casa dopo dieci mesi. “È arrivato a pesare 63 chili e aveva due tubi in gola. Ho avuto paura di perderlo e di non vederlo più”, ha spiegato il fratello Giovanni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Daniele Scardina, come sta l'ex pugile a due anni dall'emorragia cerebrale; Ecco come sta Daniele Scardina due anni dopo l'emorragia cerebrale; Daniele Scardina, la vita dopo il dramma e il sogno pugilato: “Voglio tornare a vivere da solo”; La storia di Daniele Scardina. Il pugile e la rinascita dopo la malattia: "Cadere e rialzarsi"; Daniele Scardina e il ritorno alla vita: il campione di pugilato racconta la sua rinascita a “Le Iene”; Riecco Daniele Scardina: ritorno improvviso; Leggi >>>

Daniele Scardina, come sta l'ex pugile a due anni dall'emorragia cerebrale

(tg24.sky.it)

Il 28 febbraio 2023 l'ex pugile, al termine di un allenamento, accusò un dolore alla testa. Venne portato in ospedale dove lo operarono d'urgenza per un'emorragia cerebrale, entrò in coma e ne uscì so ...

Daniele Scardina, come sta oggi: «Ho temuto di non farcela, ora sogno di tornare a camminare»

(corriere.it)

A quasi due anni dall'emorragia cerebrale e dalla conseguente operazione al cervello, l'ex pugile Daniele Scardina torna in tv. Le Iene lo portano a Barcellona per il concerto di Geolier:«Sto lottando ...

Daniele Scardina, la vita dopo il dramma e il sogno pugilato: “Voglio tornare a vivere da solo”

(sport.virgilio.it)

L'ex campione del ring, Daniele Scardina, torna a parlare nell'ultimo servizio de Le Iene, svelando i sogni, le passioni, le paure, la riabilitazione e la forza dopo il coma e l'operazione al cervello ...

Il racconto del pugile Daniele Scardina a quasi due anni dall'emorragia cerebrale: "Temuto di non farcela"

(notizie.virgilio.it)

Video Pugilato Daniele Video Pugilato Daniele

Il pugile Daniele Scardina racconta il periodo di difficoltà seguito a un'emorragia cerebrale che lo ha costretto al ritiro e a una lunga riabilitazione ...