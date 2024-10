Piccole Comunità in Salute, intesa tra Comunità del Fortore e Croce Rossa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore ha approvato il protocollo d’intesa da sottoscrivere con il comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto “Piccole Comunità in Salute” realizzato con il contributo finanziario della “Fondazione Con il Sud”. Il progetto verrà attuato nella Valle del Fortore, proprio in ragione della particolare condizione di vulnerabilità sociosanitaria del territorio ed avrà una durata di 3 anni. Anteprima24.it - Piccole Comunità in Salute, intesa tra Comunità del Fortore e Croce Rossa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta Esecutiva dellaMontana delha approvato il protocollo d’da sottoscrivere con il comitato di Benevento dellaItaliana nell’ambito del progetto “in” realizzato con il contributo finanziario della “Fondazione Con il Sud”. Il progetto verrà attuato nella Valle del, proprio in ragione della particolare condizione di vulnerabilità sociosanitaria del territorio ed avrà una durata di 3 anni.

Comunità Montana “Fortore”, ok al progetto “Piccole Comunità in Salute”

(tvsette.net)

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore ha approvato il protocollo d’intesa da sottoscrivere con il comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto “Piccole ...

