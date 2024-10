Pescara-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Pontedera, match dello stadio Adriatico valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra abruzzese allenata da Silvio Baldini sta disputando una grandissima prima parte di stagione e vuole continuare a vincere, per cercare di aumentare ulteriormente il gap sulle dirette avversarie. Pescara-Pontedera, come seguire il match La compagine toscana, invece, si sta alternando tra alti e bassi in questa prima parte di campionato e spera di trovare una maggiore continuità, partendo magari proprio da un successo contro una delle squadre più in forma del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Adriatico valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La squadra abruzzese allenata da Silvio Baldini sta disputando una grandissima prima parte di stagione e vuole continuare a vincere, per cercare di aumentare ulteriormente il gap sulle dirette avversarie., come seguire il match La compagine toscana, invece, si sta alternando tra alti e bassi in questa prima parte di campionato e spera di trovare una maggiore continuità, partendo magari proprio da un successo contro una delle squadre più in forma del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.

Il Pescara torna a giocare davanti al pubblico amico dopo un mese. L'ultima volta all'Adriatico lo scorso 30 settembre col Carpi.

Turno infrasettimanale insidioso ma comunque alla portata del Pescara, capolista imbattuto del Girone B di Serie C, che ad un mese di distanza dall'ultima volta (Pescara-Carpi 2-1, 30 settembre), torna a giocare in casa.

La partita tra Entella e Pontedera sarà trasmessa in diretta tv su Sky a canale 257 a partire dalle 17,30. Per quanto riguarda lo streaming la gara sarà visibile sia sulla App Sky Go e su Now Tv.

Verso Pescara-Pontedera: partita in programma mercoledì alle ore 20,45. Dopo l'ennesimo blitz (1-3 a Lucca) i biancazzurri hanno ripreso la preparazione nel pomeriggio. Tutti in buone condizioni.