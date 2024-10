Meno donne nel mercato del lavoro, sfuma crescita 2 miliardi di euro di Pil (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Confcommercio denuncia la percentuale di donne nel mercato del lavoro italiano. La bassa partecipazione femminile ha un impatto economico rilevante: nonostante alcuni progressi, l’Italia resta lontana dagli standard europei, con un divario che si traduce in una perdita di miliardi di euro di crescita potenziale. Bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro: i dati Uno dei principali dati emersi dall’incontro di Confcommercio “donne, Imprese, Futuro – Spazi e Tempi” riguarda il tasso di partecipazione femminile: tra i 15 e i 74 anni, è ancora fermo al 49,3%. Il divario con l’occupazione femminile Ue (61,8%) è ancora molto alto. Questo, cresciuto negli ultimi anni, evidenzia una distanza di oltre 12 punti percentuali rispetto all’europa, con gravi conseguenze economiche. Quifinanza.it - Meno donne nel mercato del lavoro, sfuma crescita 2 miliardi di euro di Pil Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Confcommercio denuncia la percentuale dineldelitaliano. La bassa partecipazione femminile ha un impatto economico rilevante: nonostante alcuni progressi, l’Italia resta lontana dagli standardpei, con un divario che si traduce in una perdita dididipotenziale. Bassa partecipazione femminile al mondo del: i dati Uno dei principali dati emersi dall’incontro di Confcommercio “, Imprese, Futuro – Spazi e Tempi” riguarda il tasso di partecipazione femminile: tra i 15 e i 74 anni, è ancora fermo al 49,3%. Il divario con l’occupazione femminile Ue (61,8%) è ancora molto alto. Questo, cresciuto negli ultimi anni, evidenzia una distanza di oltre 12 punti percentuali rispetto all’pa, con gravi conseguenze economiche.

In Italia il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro tra i 15 e i 74 anni "è ancora lontano dai livelli europei: nel 2023 è pari al 49,3% contro il 61,8% della Ue a 26, un divario che ...

Inoltre, all'aumentare del tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro corrisponde "un incremento del tasso di fertilità". (ANSA) ...

Alcune scelte aziendali hanno potenziali effetti negativi sulla qualità delle opportunità lavorative delle giovani donne.

L'Italia resta distante dall'Unione europea sul fronte della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Ma con oltre 3,5 milioni ...