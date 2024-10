Meduno ha firmato: ospiterà i Mondiali Master di corsa in montagna nel 2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ora c'è l'ufficialità: i Mondiali Master di corsa in montagna saranno disputati a Meduno nel 2025. Venerdì sera il municipio ha ospitato la cerimonia della firma del contratto. Un nuovo tassello per lo sport regionale che da oggi avrà una nuova tappa dal respiro internazionale.La vittoria da Pordenonetoday.it - Meduno ha firmato: ospiterà i Mondiali Master di corsa in montagna nel 2025 Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ora c'è l'ufficialità: idiinsaranno disputati anel. Venerdì sera il municipio ha ospitato la cerimonia della firma del contratto. Un nuovo tassello per lo sport regionale che da oggi avrà una nuova tappa dal respiro internazionale.La vittoria da

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Meduno ospiterà i Mondiali Master di corsa in montagna 2025; A Meduno i mondiali master di corsa in montagna 2025; Leggi >>>

Pulisic ha firmato. Dopo autografi e selfie

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Previsioni Meteo Pordenone Oggi

(3bmeteo.com)

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su pianure meridionali, pianure settentrionali, Prealpi e Alpi cieli in ...

Previsioni Meteo Maniago Oggi

(3bmeteo.com)

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su pianure meridionali e pianure settentrionali cieli in prevalenza sereni o ...

Inter, Pavard ha firmato: selfie con i tifosi in hotel

(video.sky.it)

Video Meduno firmato Video Meduno firmato

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...