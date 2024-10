Manchester United prendendo Amorim dimostra di non aver imparato dall’errore Ten Hag (The Athletic) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Erik ten Hag ha lasciato il Manchester United e al suo posto arriverà Ruben Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona. Lo United ha esonerato Ten Hag troppo tardi, Amorim è sulla scia dell’olandese The Athletic ha sottolineato che l’esonero dell’olandese sarebbe dovuto arrivare già dopo la fine della scorsa stagione e che lo United ha buttato cinque mesi: L’unica sorpresa della partenza di Erik ten Hag è stata la tempistica. Se non avessero perso contro il West Ham, il tecnico sarebbe ancora in panchina. Tutti pensavano sarebbe andato via alla fine della scorsa stagione, dopo la finale di Fa Cup; quello era l’esatto momento in cui bisognava farla finita. Invece, il club ha sprecato gli ultimi cinque mesi. In difesa si sono fatti imbucare troppo facilmente; non è stato risolto il problema del centrocampo, perché Mainoo ha talento, ma non è un calciatore completo a 19 anni. Ilnapolista.it - Manchester United prendendo Amorim dimostra di non aver imparato dall’errore Ten Hag (The Athletic) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Erik ten Hag ha lasciato ile al suo posto arriverà Ruben, tecnico dello Sporting Lisbona. Loha esonerato Ten Hag troppo tardi,è sulla scia dell’olandese Theha sottolineato che l’esonero dell’olandese sarebbe dovuto arrivare già dopo la fine della scorsa stagione e che loha buttato cinque mesi: L’unica sorpresa della partenza di Erik ten Hag è stata la tempistica. Se non avessero perso contro il West Ham, il tecnico sarebbe ancora in panchina. Tutti pensavano sarebbe andato via alla fine della scorsa stagione, dopo la finale di Fa Cup; quello era l’esatto momento in cui bisognava farla finita. Invece, il club ha sprecato gli ultimi cinque mesi. In difesa si sono fatti imbucare troppo facilmente; non è stato risolto il problema del centrocampo, perché Mainoo ha talento, ma non è un calciatore completo a 19 anni.

Il Manchester United ha scelto Ruben Amorim. L'attuale allenatore dello Sporting Club de Portugal prenderà il posto dell'esonerato Erik Ten Hag. Il club inglese ha deciso di pagare la clausola di ...

Il suo profilo era nell`aria, come candidato numero uno per il post ten Hag – sollevato dall`incarico di manager del Manchester United nel corso della giornata.

Le ultime sul nuovo allenatore del Manchester United dopo l’esonero di Erik Ten Hag, con le riflessioni su Massimiliano Allegri Il The Athletic ha svelato un clamoroso retroscena sulle riflessioni del ...

Il Manchester United sta lavorando a un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per ingaggiare sin da subito il 39enne tecnico Ruben Amorim al posto ...