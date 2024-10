Le alluvioni nel sudest della Spagna causano almeno 51 morti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) almeno 51 persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito il sudest della Spagna, secondo un bilancio provvisorio fornito il 30 ottobre dalle autorità . Leggi Internazionale.it - Le alluvioni nel sudest della Spagna causano almeno 51 morti Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)51 persone sono morte nellecausate dalle forti piogge che hanno colpito il, secondo un bilancio provvisorio fornito il 30 ottobre dalle autorità . Leggi

Le alluvioni nel sudest della Spagna causano almeno 51 morti

Almeno 51 persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito il sudest della Spagna, secondo un bilancio provvisorio fornito il 30 ottobre dalle autorità. Leggi ...

