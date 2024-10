Inps, gli uomini guadagnano il 28% in più delle donne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini nel 2023 sono state in media pari a 643 euro, superiori del 28,34% rispetto ai 501 euro medi percepiti dalle donne. Emerge dal Rendiconto Inps presentato oggi dal Civ dell'Istituto secondo il quale c'è una differenza significativa tra la media delle retribuzioni dei lavoratori comunitari (uomini e donne), pari a 582 euro a settimana e quella degli extracomunitari, pari a 385 euro a settimana (+51%). Gli stranieri sono il 10,7% degli occupati ma superano il 25% tra i nuovi assunti. Tra gli extracomunitari le donne prendono in media 309 euro a settimana e 432 gli uomini. Quotidiano.net - Inps, gli uomini guadagnano il 28% in più delle donne Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le retribuzioni medie settimanali lorde deglinel 2023 sono state in media pari a 643 euro, superiori del 28,34% rispetto ai 501 euro medi percepiti dalle. Emerge dal Rendicontopresentato oggi dal Civ dell'Istituto secondo il quale c'è una differenza significativa tra la mediaretribuzioni dei lavoratori comunitari (), pari a 582 euro a settimana e quella degli extracomunitari, pari a 385 euro a settimana (+51%). Gli stranieri sono il 10,7% degli occupati ma superano il 25% tra i nuovi assunti. Tra gli extracomunitari leprendono in media 309 euro a settimana e 432 gli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Inps, gli uomini guadagnano il 28% in più delle donne; INPS: dati aggiornati su pensioni e lavoratori parasubordinati; Lucca, guadagna e perde 378 mila euro in quattro anni (che non dichiara): condannato a risarcire l'Inps; Al Nord si guadagna il 35% in più che al Sud: un divario dovuto a diversi fattori…; A Roma non ci sono più artigiani. In 10 anni ne sono spariti più di 300mila; Pensioni, Inps: nel privato oltre la metà degli assegni è sotto i 750 euro; Leggi >>>

Inps, gli uomini guadagnano il 28% in più delle donne (2)

(ansa.it)

Il Rendiconto sottolinea come per i dipendenti privati la retribuzione media giornaliera sia 77,6 per le donne e 104,4 per gli uomini (+34,54%) con una differenza significativa soprattutto per le atti ...

10 professioni dove le donne sono pagate di più degli uomini

(quifinanza.it)

10 professioni in cui le donne superano gli uomini in busta paga, sfidando gli stereotipi di genere e vincendo sul salario ...

Le donne impegnate nel sociale e nella sanità guadagnano il 28% in meno degli uomini. Peggio di noi solo Finlandia e Regno Unito

(quotidianosanita.it)

nel settore delle attività sociali e per la salute gli uomini guadagnavano in media 43.367 euro nel 2014, mentre le donne si fermavano a 31.088 euro. Dove si guadagna di più nell’Ue-28 in ...

INPS: Osservatorio su pensioni e lavoratori parasubordinati

(edotto.com)

Nel 2023, il numero complessivo dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, tra professionisti e collaboratori, ha raggiunto 1.594.776 unità, con un incremento di 159.920 ...