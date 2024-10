Dilei.it - Il trend del double denim conquisterà il tuo autunno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da caduta di stile per antonomasia a sempiterno must-have: il– per gli amici il buon vecchio total-– sa esattamente come funziona un’upgrade. Quanto indossare l’immortale tessuto jeans da capo a piedi costasse in passato ce lo racconta un avvenimento in particolare, fisso nella memoria di chi di moda se ne interessa da tempo immemorabile: leggenda narra che, nel lontano 1951 a Vancouver, un lussuosissimo hotel rifiutò Bing Crosby come ospite. Perché? Pare che alla reception non avessero affatto apprezzato la sua tenuta, ai severi occhi di chi si occupava delle accoglienze fin troppo casual. La mise incriminata altro non era che un completo di jeans firmato Levi’s, uno di quelli per cui oggi si farebbero carte false.