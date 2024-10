Anticipazionitv.it - Gravissimo lutto per Andreas Muller: le sue prime parole dopo giorni di silenzio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha condiviso con i suoi follower il dolore per un altro grave, avvenuto solo un annola perdita del fratello. Attraverso un post sentito, l’ex ballerino di Amici ha raccontato la recente scomparsa della nonna Maria, sottolineando quanto questa nuova assenza abbia profondamente colpito la sua vita e il suo spirito.ha espresso con commozione la sua gratitudine per aver avuto l’opportunità di portare le sue figlie, Penelope e Ginevra, a conoscere la nonna in Calabria poche settimane prima della sua scomparsa. Di seguito, un’analisi delledi, il ricordo della nonna e la sua riflessione sul significato del tempo. Il messaggio die la forza nelleNel suo post sui social,ha condiviso un toccante messaggio che ha colpito il cuore dei suoi fan.