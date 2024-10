Cos’è il vishing? Come difendersi dalle truffe di voice phishing (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi anni, le truffe informatiche hanno assunto forme sempre più sofisticate, e una delle varianti più diffuse è il vishing. Ma Cos’è esattamente il vishing, Come funziona, e quali strategie possiamo adottare per proteggere i nostri dati personali? Che Cos’è il vishing? Il termine vishing deriva dall’unione di “voice” (voce) e “phishing” e rappresenta una tecnica di truffa basata su chiamate telefoniche ingannevoli. Questa truffa si differenzia dal classico phishing per il fatto che avviene tramite telefonate, spesso effettuate da falsi operatori bancari o da voci registrate che mirano a convincere le vittime a condividere informazioni personali o finanziarie. Come funziona il vishing Il processo di vishing inizia generalmente con una telefonata, un SMS o un’email in cui si chiede alla vittima di contattare un numero telefonico. Chiccheinformatiche.com - Cos’è il vishing? Come difendersi dalle truffe di voice phishing Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi anni, leinformatiche hanno assunto forme sempre più sofisticate, e una delle varianti più diffuse è il. Maesattamente ilfunziona, e quali strategie possiamo adottare per proteggere i nostri dati personali? Cheil? Il terminederiva dall’unione di “” (voce) e “” e rappresenta una tecnica di truffa basata su chiamate telefoniche ingannevoli. Questa truffa si differenzia dal classicoper il fatto che avviene tramite telefonate, spesso effettuate da falsi operatori bancari o da voci registrate che mirano a convincere le vittime a condividere informazioni personali o finanziarie.funziona ilIl processo diinizia generalmente con una telefonata, un SMS o un’email in cui si chiede alla vittima di contattare un numero telefonico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Smishing e vishing, cosa sono e come riconoscere la truffa dei messaggi e chiamate di finti operatori; Truffa delle telefonate con prefisso +33 dalla Francia: in cosa consiste e come difendersi; Come funziona la nuova truffa con prefisso del Portogallo +351 e come difendersi; Il vishing e la truffa del “consenso rubato”: cos’è e come difendersi dal phishing vocale; Contro le Truffe; Chiamate con prefisso +31 dai Paesi Bassi, come difendersi dalla truffa; Leggi >>>

Truffe, il nuovo vishing colpisce gli italiani: la finta telefonata della banca che svuota i conti

(informazione.it)

TERAMO. I casi in aumento confermano come sia una delle frontiere più avanzate dei cybercriminali: conti svuotati in poche ore con piccole transazioni a raffica. Perché l’era… Leggi ...

Adiconsum lancia l'allarme: troppe truffe online

(msn.com)

Adiconsum, l'associazione in difesa dei consumatori, ha lanciato l'allarme per le troppe truffe online di voice phishing detto anche vishing.

Adconsum lancia l'allarme: troppe truffe online

(telefonino.net)

Adconsum, l'associazione in difesa dei consumatori, ha lanciato l'allarme per le troppe truffe online di voice phishing detto anche vishing.

TRUFFA POSTEPAY. ECCO COSA FARE E COME DIFENDERSI

(euroconsumatori.eu)

Vishing: chiamando telefonicamente le vittime ... Utilizzate un antivirus aggiornato sul vostro dispositivo. Cosa fare se si è vittime di una truffa Poste Italiane Se si è vittime di una truffa Poste ...