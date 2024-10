Corruzione, Toti vuol scontare la pena facendo il testimonial del Parco regionale. Ma il gup dice di no: “Dovrà fare anche lavoro materiale” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovanni Toti non potrà scontare la condanna per Corruzione facendo il “testimonial” del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, area protetta regionale nel Levante ligure. Alla prima udienza per la ratifica dell’accordo di patteggiamento raggiunto con la Procura di Genova, il gup Matteo Buffoni ha fissato alcuni paletti sulle caratteristiche che Dovrà avere il “lavoro di pubblica utilità” con cui verrà sostituita la pena detentiva. Attraverso il suo legale Stefano Savi, l’ex governatore aveva infatti proposto di svolgere, sostanzialmente, il ruolo di addetto alla promozione dell’Ente Parco, presieduto però da una biologa spezzina nominata proprio da lui 2021. Ilfattoquotidiano.it - Corruzione, Toti vuol scontare la pena facendo il testimonial del Parco regionale. Ma il gup dice di no: “Dovrà fare anche lavoro materiale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovanninon potràla condanna peril “” deldi Montemarcello-Magra-Vara, area protettanel Levante ligure. Alla prima udienza per la ratifica dell’accordo di patteggiamento raggiunto con la Procura di Genova, il gup Matteo Buffoni ha fissato alcuni paletti sulle caratteristiche cheavere il “di pubblica utilità” con cui verrà sostituita ladetentiva. Attraverso il suo legale Stefano Savi, l’ex governatore aveva infatti proposto di svolgere, sostanzialmente, il ruolo di addetto alla promozione dell’Ente, presieduto però da una biologa spezzina nominata proprio da lui 2021.

