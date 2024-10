Anteprima24.it - Conte a petto in fuori: “Non ci nascondiamo per lo scudetto”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo attendono al varco, e lui non si tira indietro. “Nessuno si nasconde” risponde serafico Antonio, ai microfoni di Dazn. Non è più possibile, se mai lo è stato, un profilo basso. C’è un prima e un dopo San Siro, in questo campionato del Napoli. “Realisticamente quello che stiamo facendo è qualcosa di incredibile”. Il tecnico non parla solo del 2-0 rifilato al Milan, a domicilio. Un progetto di fuga squadernato lì, davanti agli occhi increduli degli inseguitori. Il discorso diè più profondo, a largo raggio. “Quello che mi rende orgoglioso – spiega – è aver creato in 4 mesi un gruppo uniti in cui si pensa al noi e non all’io, in cui tutti hanno lo stesso obiettivo”. Reprimere l’euforia è difficile, anche per uno navigato come lui. Ma giusto un po’. Perché si sa: Napoli è pirotecnica nella gioia, ma soffre molto le delusioni.